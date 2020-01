¿Cómo influyó la impresión 3D en la arquitectura este 2019?

A principios de 2019, identificamos la impresión 3D como una tendencia que influiría en la arquitectura. Esta no fue una predicción difícil de hacer, pues además de ver un aumento del 70% en el interés de nuestros lectores sobre este tema, hemos visto cómo la comunidad arquitectónica ha tenido un compromiso a largo plazo con la impresión 3D, desde el uso de la tecnología para combatir la falta de vivienda hasta la creación de conexiones estructurales complejas pero y asequibles.

Esto no significa que el 2019 haya sido un año "aburrido" en el mundo de la impresión 3D. De hecho, si bien la influencia de la tecnología en la arquitectura en 2019 era predecible, las diversas formas en que esta influencia se manifestó no lo fueron. A lo largo del año, la impresión 3D se manifestó en todas partes, desde un puente hasta la reproducción de madera, e imaginar barrios para Texas y Marte.

Puente

El año comenzó con la finalización del puente peatonal de hormigón impreso en 3D más largo del mundo en Shanghai. Diseñado por el profesor Xu Weiguo de la Universidad de Tsinghua - Centro de Investigación Conjunta de Zoina Land para Arquitectura Digital, el puente de 26,3 metros de largo se inspiró en el antiguo Puente Anji en Zhaoxian, China.

Mobiliario urbano

En el mismo mes, The New Raw lanzó el Laboratorio Zero Waste en Salónica, una iniciativa de investigación donde los ciudadanos griegos pueden reciclar los desechos plásticos en muebles urbanos. Parte del proyecto más grande Print Your City, el proyecto utiliza un brazo robótico y el reciclaje facilita la creación de piezas de muebles personalizados que cierran el circuito de desechos plásticos. La iniciativa apunta a utilizar escamas de productos reciclados para rediseñar espacios públicos dentro de las ciudades.

Similar a la madera

También en enero, los investigadores de la Universidad de Columbia de Nueva York revelaron un método para replicar de manera vibrante la estructura externa e interna de materiales como la madera utilizando una impresora 3D y técnicas de escaneo especializadas. En su estudio "Madera digital: mapeo de textura de color interno en 3D", el equipo de investigación describe cómo un sistema de "mapeo de color y vóxel" condujo a la producción de una impresión en 3D muy parecida a la textura de la madera de olivo, incluida una sección de corte.

Columnas de hormigón

Continuando con el tema académico, ETH Zurich dio a conocer detalles de "Coreografía concreta", una instalación inaugurada en Riom, Suiza. La instalación presentó la primera etapa de hormigón impresa en 3D robótica, que consta de columnas fabricadas sin encofrado e impresas a su altura máxima en 2,5 horas.

Un barrio impreso

En abril, el estudio de arquitectura con sede en San Antonio, Overland Partners diseñó una serie de propuestas para nuevos vecindarios impresos en 3D en Texas. Al asociarse con organizaciones sin fines de lucro, 3 Strands Neighborhoods e ICON, un creador de impresoras, robótica y materiales avanzados, la empresa utilizó la impresora 3D Vulcan II para revolucionar la construcción de viviendas.

Un hábitat para Marte

En mayo, AI SpaceFactory obtuvo el primer lugar en el Desafío Centenario de la NASA. El hábitat marciano de la agencia de diseño de arquitectura y tecnología multiplanetaria MARSHA, fue galardonado como el ganador general en la serie de competencia de larga duración, en la que se vieron 60 retadores en total. El hábitat de MARSHA ofrece una idea de cómo podría ser el futuro de la vida humana en Marte, con un prototipo de 15 pies de altura impreso en 3D durante la fase final de la competencia, que incluye tres ventanas colocadas de forma robótica.

¿El futuro de la vivienda social?

Como parte de nuestro enfoque de un mes en Innovación, exploramos la capacidad de la impresión 3D para enfrentar la crisis de la vivienda y ofrecer una alternativa a las soluciones tradicionales para la vivienda social. Observamos los pros y los contras de la impresión 3D como una herramienta de construcción a gran escala, mientras consideramos una variedad de ejemplos de dónde la tecnología ha demostrado potencial.