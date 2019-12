Merlo Ezcurra adelantó cómo será su trabajo en Sociales

El secretario de Desarrollo Social de Patagones, Leandro Merlo Ezcurra, dialogó con Noticias sobre su cargo municipal y adelantó que realizará un fuerte trabajo de campo para contar con un diagnóstico preciso y concreto de la situación social en el Distrito.

Desafío

En primer lugar al ser consultado por su función en el gabinete del intendente José Zara, el flamante funcionario expresó: ‘Es una cartera muy linda para trabajar, a mí el área social siempre me gustó, me interesó porque hay mucho por hacer‘.

Si bien reconoció que ‘es muy grande el ámbito que se incluye dentro de Desarrollo Social, porque tenemos la Dirección de Deportes, de Cultura, Política Sociales y Acción Comunitaria, así como también Niñez, Adolescencia y Familia, que son cuatro áreas muy amplias, abarcamos todo el aspecto individual y humano de cualquier persona. En toda el área y hay mucho para trabajar‘.

Al preguntarle por los objetivos que se propone llevar adelante, expresó que ‘vamos tratar de mejorar la situación del individuo, justamente en todos los aspectos, deportivo, cultural y desde ya la atención de necesidades de personas que están en situación de vulnerabilidad, tanto por cuestiones económicas o vinculares‘.

En este punto, explicó que ‘hay gente que tiene la situación económica resuelta, pero hay problemas vinculares, que es algo que atraviesa el trabajo de la Secretaría‘.

Diagnóstico

Para tener un certezas en el área, Merlo Ezcurra adelantó que ‘haremos un trabajo de campo muy fuerte en los distintos barrios de Carmen de Patagones y localidades del interior. Siempre digo que para trabajar bien lo social hay que tener un diagnóstico claro de la situación de las familias. Es fundamental. Hay una realidad y es que muchas personas no acuden y necesitan de la presencia del Estado, muchas veces por no acudir, el Municipio no llega‘.

Por lo expuesto, ‘de acuerdo a las posibilidades que tenemos vamos acompañar al vecino en lo que necesite, sea una cuestión vincular o situaciones de violencia. Hay que estar presente y acompañar, al igual que en la cuestión económica‘.

Con tal objetivo, en las próximas semanas “el área comenzará a realizar una encuesta social amplia para saber con qué nos encontramos. Cuáles son las principales necesidades de la población y tener un diagnóstico claro para poner el recurso humano a disposición de las urgencias y necesidades. Como norte, en esta primera etapa queremos tener un diagnóstico claro‘.