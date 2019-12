“En la época de fin de año la palabra es súper valiosa”

En tiempos de lenguaje inclusivo, infancias participativas, jóvenes contestatarios y adultos que buscan conectar de nuevo con sus pasiones, Cintia Ubeda disfruta en cada etapa acompañar a distintos grupos a explorar su voz propia. Autora de varios libros tanto de narrativa como de poesía, estamos ante una mujer que promueve el valor de la palabra.

Comenzó su vinculación con la literatura a los 7 años, cuando acompañaba a su mamá y a su abuela a sacar libros en la Biblioteca Mitre en Viedma. Alicia en el País de las Maravillas y Mujercitas, marcaron su rumbo, definiendo a temprana edad “yo cuando sea grande quiero ser escritora”.

De niña, se subía al techo de la casa y se llevaba cosas para escribir, dice. De adulta cuando sale a correr y se le viene alguna idea, la graba con el teléfono para luego convertirla en texto. Hay cosas que no cambian: emocionarse al escribir lo que siente, sin importar el lugar o formato.

Hoy en Musas, conoceremos a una escritora que disfruta enseñar y también suma a la Comarca desde la promoción y difusión del libro, viendo en la palabra una instancia para hacer justicia, invitar a la reflexión y descubrir nuevos mundos.

-¿Sobre qué temas escribías cuando eras niña?

-Leía las noticias y escribía sobre los atentados, me marcaba mucho.Tal vez era muy empática con lo social desde muy chiquita. También escribí sobre el amor, eran textos muy cursis y lo muestro cuando doy clases a las infancias, para que vean que yo también escribía esas cosas.

-¿Y de adulta?

-Yo escribo sobre lo que le pasa a la gente, para mí la literatura es una manera de hacer justicia a la gente. Yo creo que la literatura está en todos lados y uno tiene que saber escucharla. Creo que soy una persona que está abierta todo el tiempo a ver, a escuchar, a mirar ciertas cosas que pasan: colores, gestos, personas. No ando por la vida así como que la vida me pasa.

“Soy una mujer del margen, de la orilla”

¿Qué es para vos la literatura?

Para mí la literatura tiene un rol social, si yo no puedo ver las cosas desde el margen no puedo contarlas, porque si sos el centro del mundo no podés ver el resto. Si yo me pongo al costado tuyo, puedo mirar, escuchar, sentir y entender, puedo contar otras cosas. A mi me encanta hacer lo que hago, después me da vergüenza. Como que tengo el perfil más bajo en ese sentido. Me encanta hacer cosas, pero no necesito las condecoraciones. Mi literatura es arte, pero mi arte siempre tiene un vínculo desde lo social, es mi manera de contar al resto. Yo no estoy ajena a lo que le pasa al otro. Yo siento que soy una mujer del margen, de la orilla, de la orilla del río y de la orilla también. A mi no me gusta estar en el centro.

“La literatura es un trabajo, de escritura, de corrección, de lectura”

-¿Qué encontrás en las infancias escritoras?

-Yo creo que estamos llenos de niños, niñas y adolescentes que tienen mucho por decir, que analizan, interpretan, y también te hacen replantear a vos tu rol de adulto. Yo creo que es una generación que viene mucho más despierta que nosotros. En mis talleres, las propuestas siempre están vinculadas con lo que ellos traen. También trabajo mucho de manera individual la corrección y la voz propia. El trabajo es serio, y la consigna cuando arranca es el inicio del proceso. Tenés 2 opciones: o crees que está bien o sos crítico de vos mismo y lo trabajás, trabajo desde el respeto.

-¿Qué pasa en el adulto?

-Se acercan con 2 posturas, a algunos les cuesta que alguien les corrija, porque han tomado otros talleres y por ahí no les han corregido. Yo me siento con vos, respetando tu voz y lo que querés decir. Trabajamos el texto desde el otro lado ( en ocasiones terminan ellos aprendiendo a corregirse) . Y después, tengo otros que creen que no pueden escribir. La literatura es que cada uno escriba desde su voz propia, que pueda contar algo diferente, que pase por su cuerpo y por su escritura.

-¿Cuál sería la voz de la literatura en la Comarca?

-Yo creo que tenemos una Comarca súper diversa. Tenemos muchos escritores muy buenos, hay más desarrollo de la poesía que de la narrativa, junto a nuevas voces que están surgiendo. Te puedo decir que tengo adolescentes que hoy en día están en condiciones de publicar libros.

-¿Qué temas les atraviesa?

-La reflexión de uno mismo, el paisaje, lo cotidiano. Ha comenzado a tomar más fuerza la narrativa pero son menos (por lo menos los que han publicado), es más fuerte el desarrollo de la poesía.

-¿Cómo es la voz propia de Cintia?

-Mi narrativa es muy poética, es muy visual, está atravesada por todos los sentidos. Y creo que la voz poética literaria mía, es muy fuerte. Tengo un amigo que me dice “ es tan de mujer tu voz, que entiendo la lógica del pensamiento femenino en tu narrativa”. Yo creo que escribo muy en imagen, siempre necesito a alguien que pueda contar lo otro que yo no estoy contando con una imagen y ahí me vinculo con otro y ahí sé a quién quiero que ilustre eso, por la onda, por la estética. Es muy narrativa mi poética, es muy poética mi narrativa, me acabo de dar cuenta de eso. Mi poética cuenta historias. En el caso de la literatura para infancias, está muy relacionada con las infancias con las cuales me vinculo.

- Y en tiempos de navidad ¿cuál sería el regalo que nos ofrece la palabra?

-Yo estoy en contra de los cartelitos de Feliz Navidad, abrazos para todos, Feliz Fin de Año, Te Quiero Mucho. No le voy a mandar mensaje a nadie por whatsapp, ni cadena, ni cartelito, no lo esperen de mí. Me parece que la palabra para navidad es muy banalizada, entonces decimos frases hechas. Para mí en la época de fin de año la palabra es súper valiosa, es que pueda expresar lo que vos sentís por el otro. En época de cierre, la palabra mía es el orgullo y la emoción por haber visto un ciclo cerrado. En las fiestas prefiero no decir nada, pero al verte decirte gracias o te extrañé . Y cuando veas a alguien emocionarte por el otro de verdad. A veces no es necesaria la palabra, sólo a veces. Para mí ha sido un año muy intenso de trabajo, de emociones, de pérdidas familiares, de luchas y sostenimiento, y es súper complejo.

-¿Qué se viene en el 2020?

-¡De todo!. Seguimos con el Festival Paralelo 40, bailando con Alante Compañía de Flamenco con La Maga, también la publicación de “Ciro”, un libro ilustrado para infancias. “El Campeón”, por parte del Fondo Editorial Rionegrino. El poemario “ Infancias en Ocre” y “Orillera”. Para abril está la idea de un evento exclusivo de literatura para infancias. Me parece que uno no tiene que hacer eventos para estar uno, sino también ser generoso y darle espacio a otros.

-¿Qué sentís que te deja este recorrido?

-Yo creo que uno siempre tiene que creer en uno. Mi trabajo es mi obligación, pero también es mi lugar de amor y de pasión. yo no soy lo que trabajo, pero hay mucho de mí en lo que trabajo. Yo soy una persona que está convencida que aunque me lleve el tiempo que me lleve, yo voy a hacer lo que yo quiero ser . Esa ha sido mi filosofía. Yo quiero que mis hijos sepan que tuvieron una mamá que siempre hizo lo que le gustó y se desarrolló de una forma plena.

“Vos tenés que elegir lo que te haga feliz, el resto después ves cómo lo solucionás”

La escritora y docente Cintia Ubeda desde hace 16 años dicta talleres de narrativa y poesía en el Centro Municipal de la Cultura, cuenta con una formación en promoción y difusión cultural, es parte del Colectivo Paralelo 40 desde donde se difunden actividades relacionadas con la literatura con eventos. También se dedica al baile desde los 14 años, pasando por danza contemporánea, clásico y actualmente con más fuerza el flamenco. Podés seguir su trabajo en Instagram @cintia_ubeda.

Fotos: Vanesa Schwemmler

Agradecimiento: Biblioteca Mitre - Viedma