El Municipio coordina acciones por el pronóstico de viento

Según se desprende de un informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén vientos con marcada intensidad provenientes del sector sur, con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Las cuadrillas de Defensa Civil estarán en alerta y ante cualquier inconveniente que ocasionalmente pueda surgir, está a disposición la línea gratuita 103.

Se recomienda permanecer en los hogares durante el desarrollo de los vientos, evitar paseos al aire libre y no circular en cercanía de los grandes árboles. Además, no detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.); e ingresar siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado.

Las cuadrillas de Espacios Verdes también permanecen en alerta.