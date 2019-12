“Para mi emprender siendo madre es como tener dos hijos”

Un giro de 360 grados es la idea que salta cuando nos acercamos al tema de la maternidad: palabras como amor, flexibilidad, adaptación, entrega, son algunas que aparecen. Por su parte, emprender también implica dedicación, es una construcción a pulso, demandante, que muchas veces sabés cuándo comienza pero no cuándo termina la jornada. Ahora ¿es posible emprender siendo madre con un hijo menor a 3 años?. Para quienes creen que es imposible, hoy conectamos con una emprendedora de la Comarca que se entregó a sus “dos hijos” con amor.

Pamela Jorajuría estuvo en el mundo del diseño de indumentaria por 10 años “hasta que nació #bebitotiano y mis planes cambiaron. La maternidad me sacudió y me surgió una necesidad de emprender con algo que me llene de amor. Mi hijo potenció mi creatividad pero con otro rumbo lejos de la moda. Luego de unos años de aprendizajes y de redescubrir mi yo como madre sale a la luz #pajaroamarillo”, propuesta que encara espacios de juego y movimiento libre con materiales nobles.

Hoy en Musas, nos acercamos a la vida de una mujer detallista, que multiplica el tiempo, y se propuso llevar en paralelo la maternidad con un emprendimiento que cual hijo, crece cada día.

-¿Qué significa para vos ser mamá emprendedora?

-Es algo que genera mucha adrenalina, que está buenísimo. Desde que me recibí del colegio sabía que quería serlo, toda mi vida fui emprendedora. Emprender no es fácil, emprender siendo madre es mucho más difícil, son otros los tiempos, las demandas, las exigencias, no solo de tu hijo sino también del emprendimiento. Para mí emprender siendo madre es como tener dos hijos.

-¿Cómo se lleva la vida de madre y de emprendedora?

-Dentro de mi día de madre 24/7, es clave y también muy difícil saber cuáles son los momentos ideales en los que puedo trabajar. Yo creo que lo más importante es planificar, exprimir el tiempo que nos queda en el día, que no es mucho. Definir las prioridades del día a día, de cómo va transcurriendo el emprendimiento.

-¿ Y cómo queda la agenda?

-Lo más importante es no olvidarnos de tener un tiempo de disfrute con el bebé, con el niño. De salir a la plaza, de sentarnos a jugar con él, porque lo que pasa mucho cuando emprendemos siendo madres es que el emprendimiento toma todo el tiempo del día. Es clave buscar el momento y no olvidarnos de nuestro tiempo personal, de ir al gimnasio o de pintarnos las uñas y el momento de disfrute con el niño.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu proyecto?

- Lo que más disfruto es la posibilidad de poder trabajar en algo que me guste, que me apasiona como es el diseño y a su vez poder estar con mi hijo el tiempo que quiera y que él necesite. Con el nacimiento de Tiano me conecté mucho con el mundo de los niños y la crianza, y con Pájaro Amarillo me terminé de conectar con este mundo de los niños.

-¿En qué consiste Pájaro Amarillo Wood Toys?

-Está asociado con el juego libre, juegos sin reglas, que ellos vean las formas que le quieren dar al elemento de juego, que no son convencionales. Me redescubrí en un nuevo rol y empecé a explorar. De repente encontré mucha aceptación del mercado, todos me lo dicen “no había algo que acompañe a la decoración” , todo se te iba al inflable. La idea es que no haya ruidos tóxicos, que no haya demasiado color, porque el color se lo das vos con el evento. Lo pienso en una alternativa de entretenimiento y decoración al mismo tiempo.

¿Qué diferencias ves en tu hijo al jugar con juegos tradicionales y esta nueva propuesta?

No se si existe una gran diferencia, lo que sí es que cuando se aplica lo del movimiento libre ves los resultados, que el niño tiene confianza en sí mismo.

“Los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando”

- Con la propuesta de Pájaro Amarillo ¿Qué rol tienen los adultos en el juego?

- En el movimiento libre, el rol del adulto es acompañar y observar. La mejor ayuda para niños y niñas en desarrollo es no ayudarlos. Sí es fundamental estar cerca y confiar. Brindarles ayuda sólo si es sumamente necesario. Hay que observarlos, dejar las expectativas de lado, darles tiempo de juego y disfrutar el momento.

- ¿Cómo se logra?

- Debemos siempre preparar un entorno adecuado para que esto suceda y todos los elementos de Pájaro nos ayudan a preparar ese ambiente.

- Y los niños y niñas ¿Qué experimentan con los juegos de movimiento libre?

La idea es permitirles experimentar la libertad, es una necesidad fundamental para su desarrollo. Los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando en la primera etapa de la vida.

-¿Qué aprendizaje sentís hasta el momento?

Por ahora el emprendimiento fluye de manera natural, nada es forzado, se va (como sin querer) ramificando: del alquiler pasé a ventas, de la venta pasé a la venta mayorista ( y en un tiempo muy corto), por eso me parece demasiado apresurado como para hablar de un aprendizaje. Creo que lo más importante es creer en el instinto de uno y hacer las cosas con amor. Hay que animarse a conectarse con el deseo de lo que uno tiene realmente hagas de hacer, lo que nos hace felices, porque lo que no, no suma en la vida. No tiene que ver con ganar mucha plata sino cómo tener calidad de vida.

Pájaro Amarillo Wood Toys desarrolla propuestas para niños y niñas entre 6 meses y 5 años. Podés seguirlos en Instagram como @pajaroamarillo.woodtoys y en Facebook: pajaroamarillo.woodtoys

Por: Leomarys Ñañe

Fotos: Vanesa Schwemmler