De Vido inició una huelga de hambre en la cárcel de Ezeiza

El ex funcionario avisó a las autoridades penitenciarias que se negará a recibir alimentos hasta tanto no se revierta su situación.

“A partir del día de la fecha me negaré, en principio, a recibir los alimentos que me suministra el Servicio Penitenciario Federal", avisó el jueves el ex ministro Julio De Vido en una carta enviada a las autoridades del Penal de Ezeiza en el que permanece detenido desde 2017.

El texto, que divulgó también en sus redes sociales, el ex funcionario explicó que la protesta es "a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en las resoluciones judiciales en mi contra de que he sido objeto en las causas en las que se me han armado en el marco de una feroz y despiadada persecución por parte de los tres poderes del Estado con privación ilegítima de la libertad desde el 26 de octubre de 2017".

"Persistiré en esta medida e incluso la profundizaré en caso de no revertirse esta injusta situación que resulta intolerable en el marco de un gobierno votado por la gran mayoría del pueblo argentino como nacional y popular", advirtió en otro párrafo de su carta.

En los próximos días De Vido cumplirá los 70 años lo que le permitiría acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, condición prevista en la ley para detenidos que superan esa edad, además de haber acreditado problemas de salud, entre ellos diabetes e hipertensión.

Filo.news