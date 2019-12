Madres y padres abrazan la crianza respetuosa en Viedma

Por Celeste López Arriaga.

celestelopezarriaga@gmail.com

Estamos viviendo un momento de cuestionamientos sobre las formas en que se ejercen la maternidad y paternidad. Ante la crisis de antiguas formas y de la misma institución de la familia tradicional, surgen múltiples respuestas que hablan de ‘crianza respetuosa‘, ‘Waldorf‘ y ‘Montessori‘ entre otras. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué alternativas existen en nuestra ciudad?

Hablamos con referentes de ‘Encuentros en Ronda‘ y ‘Nana Crianza Natural‘, dos propuestas que existen en la Comarca. Ambos espacios están abiertos para que familias - parejas con hijos o familias monoparentales-se acerquen a reflexionar sobre crianza y pedagogía, y en el caso de Nana brindan distintos tipos servicios de acompañamiento y talleres.

Según confesaron las impulsoras, ambos espacios surgieron en las crisis de su propia maternidad, en la búsqueda de mejores formas de cuidar de sus hijos.

Encuentros en Ronda es un grupo de familias que busca para sus hijos una crianza amorosa y respetuosa junto con una alternativa pedagógica que respete sus tiempos, sus emociones, sus temperamentos individuales, que dé lugar a los vínculos, a lo sensorial y al contacto con la naturaleza.

Organizan tardes de juegos en las que siguen la pedagogía Waldorf. Proponen a niñas y niños de distintas edades momentos bien diferenciados: el de ‘hacer‘ donde el juego es libre, seguido por un momento de ‘respirar‘ que ocurre al aire libre en una huerta, después viene el momento del ‘sentir‘ que puede ser amasar o pintar, y culmina con el momento de ‘pensar‘ que se trabaja con un cuento o fábula.

El objetivo a largo plazo es impulsar la primera escuela Waldorf en Viedma.

Sol Martínez, de Encuentros en Ronda, se refirió a la cuestión del respeto por el niño y la niña en todos los ámbitos, un tema central para esta corriente: ‘Por ejemplo el respeto por lo espiritual mirado desde esta necesidad del niño de entenderse como parte de un universo. Esa mirada me ayudó a entender que hay procesos que tengo que dejar que pasen, y que hay cosas que mi hija me muestra para que yo comprenda y pueda transformar cosas en mí, mucha deconstrucción.‘

Noe Castelnuovo junto a su compañero que también participa del grupo, comenzaron a plantearse nuevas formas de hacer las cosas: ‘todo el tiempo estás obligada a replantearte cosas que tienen que ver con los propios mandatos familiares con que nos criaron. Me encuentro en situaciones en las que ‘rebobino‘ y trato de hacer desde otro lugar.‘

Este año convocaron a Carlos Villegas, pedagogo Waldorf que trabaja con ellos hace tiempo, para dar un taller vivencial sobre los límites y la libertad. ‘Hay algo que está pasando con este tema, o ponemos demasiados o no ponemos ninguno y eso afecta a los chicos y a los adolescentes‘ comentó Sol.

Desde esta filosofía se propone que los padres deben ser el modelo de los límites que quieren enseñar a sus hijos: ‘Si nosotros tenemos poco límite en el uso del celular, difícilmente podemos pedirle a un niño que no lo use siendo algo tan llamativo para él. O que juegue al aire libre cuando nosotros no somos de estar al aire libre‘.

También es muy importante poner el cuerpo en esta tarea: ‘No tanto con la palabra sino con el cuerpo. Hay niños que necesitan sentirse en su propio cuerpo, el abrazo. Agacharse, tocarlo, estar a la altura y explicarle‘.

Actualmente el grupo se encuentra buscando un espacio, en préstamo o en comodato, para poder tener más continuidad en las actividades. También convocan a docentes formados en pedagogía Waldorf para ser referentes de este grupo y poder ser pioneros de un nuevo ‘impulso‘, como llaman a las nuevas escuelas, en Viedma. La participación es gratuita y se pueden contactar a través de Facebook: Encuentros en Ronda.

Nana Crianza Natural

Viviana Jara y Paula Lapena son las creadoras de ‘Nana‘, que ofrece servicio de doulas, asesoramiento en porteo ergonómico y rondas o talleres de crianza. También juegos sensoriales para bebés desde 6 meses hasta niños de 3 años.

La doula es una figura que resurge a raíz de las necesidades que tienen las mujeres embarazadas que exceden a un ginecólogo. Una doula es una mujer que acompaña en el preparto, en el parto y posparto. Ayuda a la madre a prepararse, la contiene emocionalmente, la acompaña en el momento del parto y en el momento de prender al bebe del pecho. Viviana y Paula aclaran que ellas no comulgan con el parto domiciliario, que es una práctica que algunas doulas acompañan, y que siempre debe realizarlo un médico obstetra.

‘El Porteo es una manera de llevar los bebés como lo hicieron nuestros antepasados, usando telas o de otras formas‘, explica Viviana. Las Nanas recomiendan esta práctica por dos motivos: ‘El bebé está acostumbrado a estar adentro de la panza en un entorno cálido, con temperatura ideal y necesita el contacto físico con el pecho de la mamá, sentir los latidos del corazón y estar a un beso de distancia. Además, es una forma de llevar al bebé que te da independencia de movimiento, poder hacer cosas con tus manos, y es sano para la espalda.‘

Ambas son guías Montessori, un método educativo que busca el desarrollo natural de habilidades y aptitudes a través del juego, en un ámbito al alcance de los niños. Se enfocan en la vida práctica: ‘Lo que hacemos es practicar una vida de adulto en pequeño. Trabajamos con las costumbres de casa, cocinar, lavar los platos. Es importante que el niño o niña participe desde muy temprana edad en las actividades de la casa, entonces lo internaliza. Así se generan independencia‘.

‘También trabajamos la toma de decisiones. Ofrecerle decisiones que estén a su alcance y después lo hacen naturalmente‘.

Si bien reconocen que en algún momento todas las mamás pierden la paciencia y gritan, proponen el abrazo como forma de calmar a los niños y desactivar un berrinche: ‘Llego del trabajo y esta con un berrinche, en vez de gritar le digo ¿me das un abrazo? Porque lo que le pasa es que está enojado, porque quizás no estuviste en todo el día. Son cosas que se tienen que practicar, no salen naturalmente‘.

Próximamente estarán dando una formación para cuidadores en ‘crianza respetuosa‘. Se pueden consultar todas sus actividades, talleres y su costo contactándose a través de sus redes sociales ‘Nana crianza natural‘.

Estas nuevas corrientes y pedagogías son ensayos de respuestas a las preguntas que se hacen los padres y madres de una nueva generación atravesada por los movimientos sociales de la última década, movimientos que han afectado sensiblemente lo que pasa dentro de una familia. Lo que se busca es, en definitiva, que las infancias sean felices y que esos niños y niñas sean la semilla de una sociedad más inclusiva, empática e igualitaria.