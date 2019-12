Instagram: cómo recuperar el contador de likes

Instagram tomó la decisión de dejar de mostrar los likes en las publicaciones, una medida que está siendo aplicada progresivamente y para la que nosotros podemos estar preparados incluso antes de que llegue. Muchos usuarios no recibieron con agrado la decisión, por eso se creó una herramienta, con la que podremos recuperar ese dato en la computadora.

¿Cómo lograr ver los likes?

Para poder volver a ver esos likes desaparecidos, necesitamos de una computadora con Google Chrome, el navegador de Google, posteriormente tendremos que instalar la extensión The Return of the Likes, la cual es totalmente gratuita y que con solo darle a obtener vamos a ver como se instala en pocos segundos.

Una vez ha terminado la instalación nos dirigimos a la web de Instagram desde la computadora y tanto desde el timeline, como desde el perfil de los usuarios, vamos a observar cuantos likes tiene cada publicación. Además nos mostrará la cantidad de comentarios, pues esta es otra medida de Instagram, paar evitar que se base la influencia en comentarios, en lugar de los likes.

¿Qué se persigue con la eliminación de los " me gusta"?

Con la eliminación de los me gustas, Instagram intenta eliminar esa presión social que se ha creado para conseguir likes y una posible razón del gran boom en las historias de Instagram. Veremos si con el tiempo, los métodos para medir cambian o si nos adaptamos a herramientas como esta que estamos mostrando.

Sin duda alguna, si contamos con una empresa de marketing o estamos interesados en llevar a cabo una campaña en redes sociales con algunos personajes conocidos, esta extensión permite saber el alcance de las publicaciones una vez los me gustas han desaparecido. La tecnología avanza y los trucos para dominarla siempre se renuevan, es prácticamente imposible ponerle límites.

Foto: web