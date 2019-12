El lunes comienza la colonia del Depo

El lunes 16 el Depo abrirá la temporada de colonia de verano que se llevará a cabo en el predio de Av. Costanera. Por esto, los directores de la flamante disciplina, Martín Casadei y Pedro Rivera, dialogaron con los sitios oficiales y dieron detalles sobre la actividad que se extenderá como mínimo hasta el 14 de febrero.

Luego de muchos años sin organizar la colonia, esta temporada 2019/2020 el Deportivo Patagones estará a cargo de la actividad de verano que tendrá inicio el próximo lunes 16, que albergará a niños y niñas entre 4 y 13 años de lunes a viernes de 8 a 12:30hs. A propósito de la planificación, Martín Casadei fue quien presentó el proyecto en el Club el cual, tras ser analizado por la Directiva, fue aprobado por la misma designando como directores al propio Martín junto a Pedro “Pelu” Rivera, como representante de la CD, quien además cuenta con vasta experiencia en este tipo de actividades.

- ¿Cómo fue la organización de la colonia?

MC- La organización estuvo sujeta a la decisión de la Municipalidad. Al no concretarse traje la propuesta a la Comisión Directiva para llevar a cabo la colonia del Club, que hace mucho no era organizada por la Institución. Después fue cuestión de planificar en concreto, aunque lo vengo haciendo hace mucho tiempo y justo tocó que pude ofrecérselo al Club. Una vez que me dieron el OK empezamos con lo más importante como lo es el tema de los profesores, materiales, predio y demás; pero ya tenemos todo en condiciones para arrancar.

- Martín ¿Hace cuánto venís trabajando en el proyecto? ¿Qué buscan con la colonia?

MC- Con el proyecto comencé en octubre, siempre pensando en la posibilidad de llevarlo a cabo en el Club y viendo también que el Club podía sacarle mucho rédito económico pero sobre todo desde lo social. Contamos con un predio, una infraestructura para hacer una linda colonia. Más allá de lo que se cobre, que igualmente es una de las cuotas más bajas en la Comarca, priorizamos que tanto socios como no socios puedan disfrutar y participar. Además, que sea una cuota accesible no quiere decir que vaya a ser de calidad media; sabemos y contamos con los elementos y profesores para que sea realmente de buena calidad.

- Pedro ¿Cómo te llegó el proyecto, cómo lo tomaste?

PR- La iniciativa me la hizo llegar personalmente el Presidente, manifestando su interés para que participe. Lo importante es que había y hay un plan, deseando que volvamos a tener nuestra identidad también en ese aspecto. Me comentó sobre los profesionales que iban a llevarla adelante, a cargo de Martín Casadei que se va a encargar de la parte técnica y la coordinación. Voy a colaborar en lo que pueda y creo que mi experiencia va a servir de mucho. Está todo dado para que sea un éxito.

- ¿Quiénes van a ser a los profesores y qué criterio han utilizado?

MC- Por ahora tenemos cuatro profes que están trabajando desde el momento que decidimos hacer la colonia. Si se siguen sumando chicos, vamos a ir agregando más profesores. Juan Cruz Montiel va a ser el coordinador físico y la cabeza del grupo, pero también va a estar acompañado por Gisela Loncón que cuenta con mucha experiencia, Camila Garat y Jonathan Marcel. En su mayoría son chicos que están en el día a día en el Club y ya tienen experiencia de trabajar con niños además de la capacidad profesional.

- ¿En cuánto a las actividades, que tienen preparado o planificado para la temporada?

MC- La idea es hacer actividades y utilizar todo el predio que tenemos, no sólo hacerlas en lugares reducidos, sino que los chicos lo conozcan y lo aprovechen al máximo, que estén en pleno contacto con la naturaleza. Queremos que los chicos y los grandes hagan actividades masivas e incluir a los padres cuando sea posible. Se van a llevar adelante tareas grupales, individuales usando todo el predio (cancha de fútbol, espacios verdes). Por suerte contamos con materiales didácticos para realizar todas las actividades que nos propusimos.

- Es importante también marcar que no se suspende por lluvia.

MC- Si, así es, no se suspende. En el reglamento general ya está explicado, como indica el protocolo cuando tengamos alguna emergencia como un temporal o lluvia constante se van a resguardar a los chicos en el quincho y ya tenemos contratada una empresa de colectivos para que se acerque al predio y traslade a los chicos a la cancha de básquet para terminar la jornada.

- Martín, vas a estar a cargo de la colonia junto a Pedro Rivera. ¿Han hablado?

MC- Al “Pelu” lo conozco hace mucho. Si, venimos hablando; por suerte él tiene muchísima más experiencia que yo y tiene más claro los proyectos por su trayectoria en la actividad. Juntos vamos a estar coordinando todo por afuera pero siempre a disposición de los profesores, en pleno contacto sobre todo con “Juani” Montiel quien va a ser la cabeza del grupo de profes.

- ¿Qué expectativas tienen a tan pocos días del comienzo? ¿Cómo se preparan?

MC- Estoy ansioso porque comience, esto no se realiza hace mucho en el Club, estamos ilusionados y con muchísimas ganas que arranque, haciendo algo que el Club se merecía por las instalaciones que cuenta. Las expectativas son muchas.

PR- Uno tiene las mejores expectativas, va a ser muy lindo. En el año 1986 es inauguró el natatorio y fue el último año en el que el propio Club organizó la colonia (en ese momento el Ciclón). Estamos con muchas ganas, y con ansiedad. Vivimos en una Comarca hermosa rodeada de agua, por eso el consejo que uno da es que por estar en un medio acuático es conveniente que los padres sepan que aprender a nadar para los hijos es casi una obligación, no sólo una herramienta.

- ¿Qué trabajos se hicieron en la pileta en sí y en el predio?

PR- Es bueno resaltarlo, porque todos los años estábamos a las corridas, pero esta vez se empezó con mucho tiempo y pudimos hacer reparaciones en la pileta que eran necesarias pero que siempre por las prisas de poner en marcha las cosas se obviaban. Había temas de filtraciones, pintura y demás cuestiones. Hoy el agua ya está para ser utilizada; como te digo, este año se trabajó con mucho tiempo y mucha más responsabilidad porque se tocaron cosas que hace mucho no se hacían. Respecto al predio en si invitamos a la gente a que se dé una vuelta por la Costanera y van a ver que contamos con la pileta para niños muy separada de la que será para mayores; el predio totalmente verde, muy cuidado y con muchas sombra; después los baños impecables al igual que los vestuarios; playón, todo dado para que se puedan llevar las actividades lo mejor posible. Los encargados del predio también hicieron un gran trabajo.

- ¿Quieren dejar algún mensaje para la gente?

MC- Que todo el Club, no sólo la CD o nosotros, estamos apostando, tirando ideas, aportando elementos, por suerte contamos con muchísimas cosas. Estoy seguro que va a ser una linda colonia que se va a extender hasta el 14 de febrero, con posibilidades de alargarla algunos días.

PR- Vivimos en un lugar acuático, con un hermoso río, el mar muy cerca, por eso la natación es necesaria para defenderse y más teniendo en cuenta que los chicos son los que más rápido aprenden, más estando en un ambiente de recreación, distinto a lo que hacen durante el año.

Fuente: Deportivo Patagones.