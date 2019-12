"Ghostbusters: El Legado" la nostalgia de los 80's vuelve al cine

Luego de muchos años, la historia regresa a la pantalla grande en una secuela oficial y que hará referencia a los eventos ocurridos en una terraza de un edificio de Manhattan en compañía del dios sumerio Gozer el Gozeriano.

Con el guión y la dirección de Jason Reitman ('Up in the Air', 'Young Adult', 'Juno'), hijo del director de la película original, Ivan Reitman, seguramente habrá un tono nostálgico en una película que forma parte de una franquicia mítica de todos los tiempos.

En esta oportunidad la ambientación no es enteramente urbana, ya que nos trasladamos a Oklahoma, donde una madre soltera con sus dos hijos (Carrie Coon -'The Leftovers'- es la madre, y Finn Wolfhard -Stranger Things- y Mckenna Grace -Yo, Tonya-, los hijos) se acaban de instalar. Allí no solo empiezan a presenciar apariciones de torso completo y espectros omnivagantes de clase 5, sino que descubren el legado de uno de los Cazafantasmas originales, abuelo de los chicos.

El reparto se completa con Paul Rudd,, quien da vida a un profesor de la escuela del pueblo que aún recuerda los eventos que sucedieron en Nueva York cuando él era pequeño. ¡Mirá el trailer!

Foto: web

Video: Youtube