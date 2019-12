Pasajes para personas con discapacidad, “un tema para trabajar"

La coordinadora del Consejo Municipal para la Discapacidad, Laura Guanca, afirmó que hay empresas de transporte que no cumplen con la ley y que a muchas familias se les dificulta la obtención de pasajes en colectivos de larga distancia.

En conversación con Noticias, Guanca afirmó que desde el Consejo diariamente están realizando gestiones por diferentes temas, como son el CUD -Certificado Único por Discapacidad- y que otro tema recurrente son los pasajes en micros de larga distancia.

’El tema pasajes es un tema para abordar, es impresionante el nivel de destrato que tienen las empresas para con las personas con discapacidad’, afirmó la coordinadora.

A modo de ejemplo comentó que la semana pasada ’tuvimos el caso de una familia a la que le negaban el pasaje a su hija, que tiene CUD’.

Consultada sobre los motivos de la negativa, expresó que ’no pasa por desconocimiento, lo que pasa es que no les interesa, trabajan mal, nos maltratan. A una mujer que debía viajar a Mar del Plata le negaron su pasaje, pero para venir fue a ventanilla y se lo dieron inmediatamente’.

Ante esta situación vivida Guanca expresó: ’Esto solo ocurre en Carmen de Patagones y Viedma, es el limbo, las empresas se manejan fuera de la ley, es un tema para trabajar’.

Por lo expuesto, ’como Consejo vamos a empezar hacer demandas porque es un problema cotidiano. Hay mucha necesidad, las familias se enfrentan a un montón de dificultades. Esto es un derecho, no es un favor que hacen, ese pasaje no es gratuito, lo paga el Estado. Además, no estamos pidiendo favores, corresponde a todas las personas con discapacidad’.

Otras acciones

Al preguntarle por otras acciones realizadas, comentó que recientemente ’se hizo un relevamiento pequeño por tema veredas, en algunas cuadras de Carmen de Patagones’.

Dicho informe fue elevado a Obras Públicas para que sean arregladas, al igual que el pedido de accesibilidad en la costanera de la ciudad cabecera.

Por último, al referirse al primer año de funcionamiento del CMD expresó: ‘Es mucho lo que había que hacer y lo fuimos haciendo de apoco, muchas veces por intuición, pero por suerte tuvimos el apoyo de mucha gente que sabe del tema‘.