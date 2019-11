Gallardo le respondió a Riquelme

El Muñeco recogió el guante luego del elogio/crítica del ídolo xeneize, y manifestó: "Román tiene tiempo para comer asado y hablar y analizar fútbol mientras yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante".

Juan Román Riquelme siempre fue un hábil declarante. En la entrevista que brindó ayer le dedicó unas palabras a Marcelo Gallardo y dijo. "Es un genio, pero al Mundial de Clubes fue y no compitió nunca". Y esta tarde, en conferencia de prensa, el Muñeco le respondió: "No comparto, ni lo de genio, ni tampoco que no hemos competido".

El entrenador millonario se sintió afectado por las palabras del ídolo de Boca, pero trató de contestarle con altura. "Sí, fuimos a competir, nos tocó perder", manifestó. Y agregó: "Román tiene tiempo para comer asado y hablar y analizar fútbol, mientras yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante. Ponerme a analizar un comentario de Riquelme de si competimos o no hace un año... yo creo que venimos compitiendo hace bastante".

De todos modos, no lo dejó ahí. Gallardo eligió analizar la diferencia entre los equipos de la Conmebol y los de la UEFA, relacionándolo con su experiencia en el Mundial de Clubes 2015. "En cuanto a las distancias y a las diferencias que hay entre los grandes equipos de Europa en relación a los grandes equipos de Sudamérica, ahí no necesitás ser ningún genio para saber que hay una diferencia muy importante. De todas maneras, en un partido sí tenés la chance de competir. Después te puede tocar perder contra el mejor Barcelona, como nos tocó perder a nosotros, contra un muy buen Barcelona, por ahí no el mejor", explicó.

Por último, aprovechando la pequeña controversia con Román, Gallardo aprovechó para resaltar los logros de su River. "No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo, y nosotros sí somos competitivos en todo este tiempo. Después, nos da o no nos da para competir contra las potencias, pero una vez cada tanto llegás a competir contra el Real Madrid, el Barcelona o el Liverpool, potencias actuales".