“Evita era una bardera”

¿Conocés Viedma?

-Hace mucho he ido cuando estaba como proyecto de capital, me acuerdo en los 80, he ido a ambas orillas pero no he vuelto, una pena. Siempre tengo un lindo recuerdo de esa ciudad pero por alguna razón no se me dio.

Las palabras son del dibujante y humorista gráfico Miguel Rep quien se refirió a la capital rionegrina tras una charla con Noticias de la Costa en la que analizó su libro “Evita. Nacida para molestar” que causó mucho ruido en los últimos días.

Es que Rep sufrió amenazas por parte de un grupo autodenominado “Nueva Resistencia Peronista” que se manifestó, con cánticos y pintadas, en contra de la presentación de dicho libro en un bar del barrio porteño de Monserrat.

Lo llamativo fue que no era la primera vez que el libro era presentado sino que ya había sucedido en 34 ocasiones con ningún tipo de problemas y con muchos elogios al respecto.

Con efecto tardío o no, se ve que a alguien le molestó o ¿habrá sido Evita la que sigue molestando a algunos?

“Hay que ver si no es mi Evita la que sigue molestando – analizó Rep - porque sí realmente Evita sigue solucionando, Evita sigue alumbrando, la figura de Evita según quien la toque a veces sigue molestando y otras veces sigue acompañando los procesos sociales. Digamos que Evita es dibujable de muchas maneras, en este caso, sigue molestando porque evidentemente yo tengo una Evita adentro. La Evita que yo mastiqué, la Evita que yo elucubré y de la que me enamoré es la que molesta”.

Ante lo dicho, Rep consideró positivo que Evita o su Evita moleste “No me sale de otra manera. Eso de nacida para molestar no es algo que se me ocurrió con este libro, es un subtítulo que me cayó de maduro porque vengo trabajando ese concepto hace mucho. En Página 12, en mi tira, yo tenía un personaje que es bebito, que es el hijo de Gaspar el Revolú y cada vez que Gaspar el Revolú y su mujer querían hacer el amor, el bebito molestaba, lloraba fuerte, interrumpía y el último cuadrito siempre el bebito pensaba "vine a este mundo para molestar".

Un libro de amor y de humor

Una sinopsis dice que el libro hace humor con lo más sagrado. Al respecto, Rep dijo que se trata de un libro de amor y de humor “e irreverente con respecto a ese amor. No es que es un amor de entrega donde no se cuestiona nada la figura. Yo cuando amo, y eso lo dice muy bien en el prólogo, Pedro Saborido, cuando amo también me pongo a prueba y cuestiono para ver hasta dónde me perdonan los que amo. Entonces, cuestiono, tenso la cuerda y no es un amor de rendir pleitesía sin cuestionar”.

En ese sentido, Rep comentó que se trata de un libro luminoso sobre Evita “Por supuesto que hay dibujos que la cuestionan. Dibujos que toman de alguna manera su conducta caprichosa, a veces fría, a veces tiránica pero eso no es lo que mayoritariamente gobierna la maravillosa personalidad de Evita”.

Siguiendo con esa idea, señaló que Evita es luminosa “trabajó para los desposeídos, para la justicia social y luego tuvo una vida súper intensa de 33 años de existencia vital más 67 de existencia como mito. Yo todo esto lo cuento en el libro de manera humorística y artística, de manera lineal para contarle a la gente cómo fue la vida de Evita”.

El artista contó que el libro muestra "desde que fue parida en Los Toldos, pasando por Junín, pasando por ser una bastarda, pasando por querer ser artista, viajar a Buenos Aires a los 16 años. Después todo su período de buscavidas hasta encontrar algún papel, empezar a crecer como artista, luego el terremoto de San Juan que es lo que la vincula a Perón y nunca más se separan”.

También refiere su labor en el Estado y su amor “por sus grasitas y por sus descamisados, la gran obra que la hizo pasar a la historia hasta su muerte. Y después de la muerte un “continuará” que tiene que ver con el recuerdo de su pueblo y la denostación de sus enemigos que se llevaron el cuerpo, la desaparecieron durante lustros hasta que se la encuentra”.

Eva Perón y el feminismo

En el diálogo con Rep surgió el análisis de la relación entre Eva y las ideas feministas “Las pibas que he visto en las presentaciones eran pibas que seguramente son afines al peronismo, al evitismo y por supuesto con sus pañuelos feministas y la toman como una bandera del feminismo. Por supuesto que no es "la bandera" del feminismo pero me parece que está siendo releída. Por lo que he hablado con feministas como Luciana Peker, como (Mariana) Carbajal, como Rita Segato, como Alicia Dujovne Ortiz. Es una mujer que es releída y no expulsada precisamente de las filas del feminismo. Es comprendida desde el feminismo, por supuesto que está siendo debatida pero un par de logros que tuvo la colocan en el podio del feminismo argentino. Cuando tuvo la posibilidad hizo avanzar a la mujer así que no fue una teórica del feminismo, es más sus escritos en “La Razón de mi Vida” son absolutamente opuestos a la argumentación del feminismo pero en la praxis dio pruebas acabadas que le importaba y mucho la reivindicación de la mujer”.

En alguna entrevista Rep habló de Evita como una “zarpada de su tiempo” dándole a ello una connotación positiva. . En la charla con Noticias de la Costa agregó “Evita era una molesta, una bardera por supuesto. Para mí, conforme iba pasando el tiempo, iba enterándose políticamente de la situación, ella iba tomando cada vez más actitudes jacobinas y casi te diría revolucionarias. Era la parte revolucionaria del peronismo, Perón venía de otro lado, varón, Perón era más conservador y más reformista en ese sentido, al lado de Eva ojo, pero no había Evita sin Perón y no hay Perón sin Evita”.