Pichetto dijo que seguirá haciendo política "desde el llano"

El senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto visitó la ciudad de Bariloche e hizo una recorrida por las obras de ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales que dará respuesta a las demandas de los más de 130 mil habitantes de la ciudad.

En comunicación con la prensa, el dirigente rionegrino se refirió a su futuro y expuso: “Concluyó una etapa de 18 años en el Senado donde siempre he trabajado y he defendido los intereses de la provincia, siempre he tratado de ayudar a los intendentes, colaborado con los gobernadores en todo lo que significa el desarrollo para Río Negro o por ejemplo en la defensa de la Universidad de Río Negro, en los recursos para la universidad, siempre han tenido una colaboración de mucho compromiso de mi parte”.

Asimismo, indicó que volverá a hacer política desde abajo: “Todo termina en la vida, ha sido un período muy largo, concluye una etapa, esto no significa que deje la actividad política, la política la voy a seguir haciendo desde el llano, consolidando este proyecto político de Juntos por el Cambio, lo voy a seguir acompañando al presidente (Mauricio) Macri, porque un 40 por ciento, más de 10 millones de argentinos, nos han votado y esto determina una responsabilidad con ese electorado”.

Agregó a la vez: “En la política se gana y se pierde, sé aceptar el resultado de la mayoría y fundamentalmente el ejercicio democrático de los ciudadanos argentinos que decidieron votar a (Alberto) Fernández”.

Sobre la gestión del gobierno nacional aseguró que no participó, salvo en el último tramo donde fue candidato, pero consideró que “es una mirada moderna, con una visión de integración con el mundo, con las relaciones internacionales, la preocupación que hay que tener con el MERCOSUR, especialmente en Río Negro, donde el MERCOSUR es muy importante”.

Y se mostró preocupado por las reacciones del mercado post triunfo de Fernández: “El otro día vi una nota preocupante que refería que Brasil había comprado peras a Sudáfrica, que también compró trigo en Estados Unidos, lo que digo es que a mí me preocupa mucho la relación con Brasil y el MERCOSUR es muy importante, que el presidente Fernández lo cuide porque es parte de una comercialización y una producción primaria del país, con un 16 por ciento de producción primaria y 18 por ciento de producción industrial, el tratado automotriz ofrece trabajo a 200.000 argentinos, es muy importante cuidar la relación que consolidó Macri con Bolsonaro, espero que Fernández continúe esta política cuidando el MERCOSUR, es muy importante para Río Negro, es muy importante que la pera la compren acá y no que se la compren a Sudáfrica”.

Con respecto a cómo será el gobierno que asumirá desde el 10 de diciembre, manifestó: “Siempre sostuve que la centralidad del poder la tenía la candidata a vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), va a manejar el Congreso con mayoría, no en forma completa porque no tiene los dos tercios” y sostuvo: “Es un control del Poder Legislativo en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, en donde el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos va a ser su hijo, Máximo Kirchner”.

“Alberto Fernández podría tener complicaciones para llevar adelante sus políticas a partir de la conformación de las Cámaras”, cerró.