Comerciante víctima de un robo: "Sacaron el arma y me apuntaron"

El encargado de la aseguradora de la calle Mitre 265 que fue asaltada el pasado jueves, Martín Ramírez, dialogó en Toca Madera por Radio Noticias sobre el nefasto episodio que le tocó vivir.

En tal sentido, dijo: "Justo en ese momento quedé sólo en la oficina, entraron dos personas, sacaron un arma de fuego uno cada uno y lo que más pedían era plata. Nosotros las compañías de seguro no trabajamos con dinero porque no se cobra más en efectivo y no tenía plata. Sacaron mi computadora, la de mi socia, una tablet y mi celular, fueron cinco o diez minutos que para mí fue todo una vida en ese momento".

Amplió asimismo: "Se vinieron caminando y se fueron caminando como si nada, a cara descubierta" y completó: "Entraron corriendo, sacaron el arma y me apuntaron".

Sobre el allanamiento realizado en una casa de la calle Arturo Illia, en Carmen de Patagones, que tendría relación con el robo ocurrido en su local, expuso que se secuestraron balas y prendas de vestir que servirán para la investigación pero no se recuperaron los objetos sustraídos.

Ramírez, en otro orden, se refirió al desamparo en el que se encuentran los comerciantes frente a los hechos de inseguridad. "Hay que empezar a hacer algo o hay que buscar alguna solución para frenar esta situación" e indicó: "Nadie piensa en una solución, siempre hablan pero no llevan nada a los hechos, no pasa nada".

Entrevista