“El Municipio está saneado, no tenemos problemas con los pagos"

Por Nelson Namuncurá

nnamuncura@noticiasnet.net

Fotos: Daniel Idiarte.



Luego de haber ganado las elecciones municipales y tras llegar a un final de año ‘de manera ordenada‘, la Secretaría de Hacienda de Patagones trabaja en el Presupuesto 2020 y analiza cómo afrontar la transición de aquí a marzo, cuando esté acomodada la administración provincial y nacional.

En conversación con Noticias, al ser consultado sobre cómo llegan al cierre de año y gestión, el secretario de Hacienda, Ricardo Tellería, expresó: ‘No hemos tenido mayores sobresaltos, por ahí sí con las certificaciones del plan 53 Viviendas, pero en el resto, gracias a Dios hemos podido lograr armonizar una administración municipal. Terminamos de manera ordenada en un año político donde hubo muchísimos más pedidos que en otros‘.

Esta situación, afirmó, ‘ha hecho que el Presupuesto tenga un déficit un poco más alto que el del año pasado, que fue para un cuadro porque en las cuentas, entre gastos y recursos, estuvimos a 400 mil pesos de equilibrarlas. Este año no sucederá lo mismo, pero estamos muy por debajo de lo que marca el pacto fiscal, que nos permite tener un déficit de hasta un 10 por ciento de partidas ordinarias, podría ser en el orden de 70 millones de pesos, cuando nosotros estamos en un 5 por ciento‘.

En cuanto al año que está finalizando, Tellería afirmó que ‘transcurrió bien, hemos tratado de atender en la medida de lo posible a los compañeros trabajadores municipales con paritarias adecuadas. No hemos podido llegar a los niveles de inflación, pero hemos estado muy cerca. Estamos conformes con la gestión y la rendición de cuentas que vamos a entregar para el mes de marzo‘.

La buena administración “ha permitido que José Luis Zara continúe coordinando los destinos de la Municipalidad y nosotros seguiremos colaborando”.



Fue gracias a esa buena administración, afirmó el funcionario, “que la ciudadanía renovó el mandato de Juntos por el Cambio para que continúe ejecutando las políticas públicas en el distrito‘.

En este orden, al analizar las elecciones generales, expresó: ‘Nosotros trabajamos con toda la ola en contra. Por eso estoy convencido, y lo he hablado con José -Zara-, que gracias a la buena administración realizada logramos ganar. En Patagones, de 2015 a la fecha, hemos logrado revertir la situación en lo que tiene que ver con la administración y la recaudación municipal‘.

Junto con la coparticipación, ‘hoy el Municipio ha cambiado, está saneado. Al día de hoy estamos terminando de pagar cerca de 100 millones de pesos de la otra gestión, sólo nos quedan 10 millones para pagar del IPS -Instituto de Previsión Social-, que era una deuda que no correspondía a esta gestión. Estoy muy contento con eso y creo que tiene que ver, junto con las obras, con que la ciudadanía nos acompañe y nos permita seguir al frente de la Municipalidad, más allá de que el otro frente, que fue unido, estuvo cerca‘.

Factores

Para llegar de manera ordenada al final de año, Tellería afirmó que ‘hay dos factores que en el Municipio de Patagones intervinieron de manera positiva. Uno fue el aumento de la recaudación, hemos sido rígidos en este sentido. Prestamos los servicios y damos facilidades a quienes no pueden pagar, pero somos rígidos con quien hay que serlo. Todo esto sumado a una buena administración‘.

La recaudación, “junto con la dura administración que nos propusimos y generamos, ayudando a nuestros funcionarios, más allá de las diferencias, nos ha dado este resultado positivo. El Municipio hoy está saneado, no tenemos problemas con los pagos y podemos mirar el norte de otra manera‘, afirmó Ricardo Tellería.

Transición

Al preguntarle por lo que se viene para el Municipio de Patagones, habida cuenta que cambia el color político a nivel provincial y nacional, Ricardo Tellería afirmó que ‘entiendo que lo mismo que nos pasó a nosotros le va a pasar al gobierno que entra, que es de otro color político‘.

Y añadió que ‘estas épocas de transición no colaboran demasiado, en nuestro caso tenemos que presentar el Presupuesto 2020 y todavía no podemos hacerlo. Nos prometieron que nos darían un borrador, que no está llegando, pero bueno, sabemos que los equipos técnicos salientes y entrantes están comunicándose y eso hace que se retrase la entrega de ese borrador con la posible próxima coparticipación‘.

La mayoría de los municipios ‘estamos en la misma disyuntiva, casi todos dependemos de la coparticipación para evaluar y agiornar el presupuesto, tenemos un vencimiento para entrega y los tiempos corren. La idea es hacer con Fiscal y Presupuesto juntos, estamos esperando el borrador para saber qué presupuesto presentamos. Hay tiempo hasta fines de noviembre‘.

De todos modos, ‘entendemos que la coparticipación, menos de lo que nos vino este años no debería ser, pero no conocemos el nuevo porcentaje, en los últimos días vamos a trabajar más intensamente con economía de provincia para llegar con la entrega del presupuesto‘.