El capitán de la Selección Argentina analizó la victoria ante la Verdeamarela.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, pasó por los micrófonos de TyC Sports luego de la victoria sobre Brasil en Arabia Saudita por 1-0 en el primer amistoso de la fecha FIFA.

"La verdad es que costó, al principio intentamos jugar y tuvimos algunas imprecisiones donde ellos nos generaron un par de contras y a partir de ahí nos costó jugar un poquito más. La cancha no ayudaba tampoco porque estaba lenta, pesada y hacía que cometiéramos errores. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo mejoramos mucho, sobre todo en lo defensivo. En ningún momento nos generaron", expresó la Pulga.

"Corrimos mucho todos, pero es el partido que hay que hacerle a Brasil, no dejarlo jugar, estarle encima siempre porque si los dejás son muy buenos, tienen mucha calidad. Nosotros lo entendimos de esa manera y no sufrimos. Fue un partido muy parejo y es muy positivo que hayamos ganado", añadió.

Messi fue el autor del único gol del encuentro. A los 12 minutos le cometieron un penal, que ejecutó y le tapó Alisson, pero el astro argentino capturó el rebote y convirtió. "No sé si fue penal, yo caigo por la inercia. No sé si es adentro o afuera, pero yo creo que me toca", reveló. "Siempre es bueno ganarle a Brasil y a cualquiera en este proceso, cuando se gana se trabaja con tranquilidad. La idea que propone el técnico se asimila y lleva a la cancha de otra manera y es muy positivo para todo lo que viene", agregó.

La Pulga no estuvo presente desde el final de la Copa América por una suspensión impuesta luego de sus fuertes declaraciones contra la Conmebol y habló de lo que se viene trabajando. "En los anteriores amistosos habían probado este sistema. El técnico está buscando variantes y es bueno tener varios registros, saber jugar de varias manera. Creo que este sistema defensivamente nos da muchísimo y cuando nos podemos soltar llegamos con gente porque llevamos a los de afuera, más un interior que se suelta, los delanteros y yo, así que es bueno que podamos jugar con varios esquemas", deslizó.

Por último, confirmó que el lunes, frente a Uruguay, podrá estar. "Corrimos mucho, hay que ver cómo me recupero, pero si el técnico quiere el lunes estoy para jugar", concluyó.