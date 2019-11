Massaccesi no descartó que la próxima gestión siga con las combis

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Viedma, Leandro Massaccesi, habló en Toca Madera por Radio Noticias sobre la alternativa de combis para suplir el servicio de colectivos de la ciudad hasta El Cóndor.



En tal sentido, expresó que la firma Balogh “sostiene que tiene tarifas desfasadas, sostiene que hay que reformular la frecuencia y los recorridos de la ciudad de Viedma y pretendía que se discuta antes del 10 de diciembre con esta composición del Concejo, con este Gobierno que tiene 15 días hábiles por delante. La alternativa fue declarar emergencia de la línea, que administrativamente nos permite encontrar alternativas para contrataciones y por suerte rápidamente encontramos una firma para que haga el recorrido con las mismas frecuencias, manteniendo las mismas tarifas y aplicando una ordenanza que se sancionó en el 2016 o 2017, que indica que los que residan en El Cóndor tienen el 50 por ciento de la tarifa".

Masssaccesi remarcó además: "Dejar incomunicado a El Cóndor con Viedma a mi entender es como dejar incomunicado al barrio Santa Clara con la plaza Alsina. Salvando las distancias que uno acá lo puede resolver de otra manera. Si nosotros continuamos viendo a El Cóndor sin tener en cuenta de su crecimiento, del perfil que está tomando, de la identidad también que le queremos dar y de la importancia, nos vamos a meter en complicaciones.

Se trata de la discusión del transporte que para una ciudad, en cualquier lado del mundo, se discute el qué hacer con el transporte, cómo subsidiar tarifas, está en permanente reformulación y Viedma no es ajeno a eso".

El funcionario municipal dijo además: "Hay que ampliar las alternativas. La línea El Cóndor es una particularidad ahora y es otra totalmente distinta en el verano. En este permiso precario la contratación es por 30 días hasta el 15 de diciembre con opción a 30 días más, cosa de que el próximo Gobierno tampoco entre con esta complicación enseguida".

Sobre la empresa de combis, indicó que se trata de Eje Sur, que es una firma viedmense que ya viene prestando servicio de viajes con instituciones.

Consultado sobre el mecanismo para licitar el transporte hacia la villa balnearia, precisó: "La próxima administración si se encamina a un proceso de licitación va a ser muy complejo licitar una línea con la particularidades de ésta, de 30 kilómetros, de la gente que viaja a los kilómetros y que no llega hasta El Cóndor. Yo entiendo de que hay que hacer una propuesta. Me consta que la empresa viene manifestando de hace tiempo que los márgenes de rentabilidad con la estructura de costos que ellos determinan no es la que les cierra los números, así que me parece que va haber que encontrar alternativas. Yo no descartaría que la próxima administración continúe con este sistema".

Respecto a qué fue lo que falló para que se llegue a este punto crítico, el secretario gubernamental expuso: "Ayer hablaba con el exlegislador Darío Berardi y hablábamos de que la ampliación de una ley es un beneficio importante para la ciudad, para Viedma que tengamos estos 130 kilómetros de costa, que Bahía Creek sea municipio de Viedma eso es ventajoso. Ahora, como toda ley a veces traen aparejadas consecuencias que el Estado por primera vez tiene que definir. Es decir, ¿sabíamos que se finalizaba el contrato? sí se sabía" y añadió: "Algunos manifiestan que ¿cómo no previeron los concejales en el 2016 cuando se volvió a contratar todo el servicio urbano incluida esta línea? De ninguna manera se podía, porque había un contrato vigente que había que esperar la finalización para poder definirlo".

Massaccesi reconoció que se podía haber trabajado previo a esta fecha pero "Yo no pensé que la empresa iba a desestimar la explotación de esta línea, y además tampoco no coincido con la posición de la empresa de plantear ahora una reformulación de tarifas en la ciudad, de recorridos, de frecuencia, de mejorar los márgenes de rentabilidad a 15 días hábiles de un gobierno que está terminando, que está en transición, con una composición del Concejo Deliberante que se va a modificar a partir del 10 de diciembre y en un momento complejo".

"Yo entiendo que los tiempos de las empresas o de los comerciantes a veces no son los tiempos de la administración o de la gestión pública, pero con la experiencia, los antecedentes y la historia que tiene la empresa en la ciudad, entendimos de que no era el momento. Pero lo más importante, y esto es para destacar de la gestión que lidera Mario Francioni,es que se toman decisiones y ante este escenario de caer en la posibilidad que queden incomunicados no perdimos ni un solo día y se encontró una solución rápida. Recién vengo, los vecinos adentro de la combi felicitaron esta desición y entendiendo que es una alternativa viable, y en definitiva son los que lo usan día a día" sostuvo.

Finalmente, se refirió a los puntos del recorrido y comentó: "La empresa va hasta la plaza Primera Junta, que es donde salió hoy, y ya tiene un recorrido que los propios vecinos lo conocen y van transmitiendo por dónde pasaba antes para no perder la costumbre. Mucha gente se toma el colectivo en otro barrio para llegar a este punto, así que se hizo lo mismo".

Entrevista