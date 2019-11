PROGRAMACIÓN - Torneo Promocional Femenino

Miércoles 13

Cancha: Morando

15.00 La Región vs Villa Congreso (8va fecha)

16.30 Maragatas vs E. Comercio (9° fecha)

Sábado 16

Cancha: Fortín Club

15.00 Fortín Club vs E. de Comercio (11° fecha)

Domingo 17

Cancha: Villalonga

12.00 Villalonga vs Morando (11° fecha)

Cancha: Boulevard

12.00 Boulevard vs Villa Congreso (11° fecha)

13.30 Villa Linch vs Uocra (11° fecha)

15.00 La Región vs Maragatas (11° fecha)