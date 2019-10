Este sábado 12 de octubre, habrá una velada de boxeo profesional en el club San Martín. Jorge Canelo Cevalles subirá al ring para enfrentar a Ricardo Vilce.



Cevalles , que posee un récord de 5 peleas, 4 victorias (3 por KO) y 1 derrota, volverá a pelear frente a su gente en una noche que tendrá un total de X peleas amateur como previa. Las entradas para presenciar el espectáculo tienen un costo de 300 pesos el ringside y 200 las populares.



El boxeador local, dialogó con En el Ángulo en la previa del festival pugilístico.



“Estoy contentísimo porque voy a volver a competir, tengo rivales confirmados en dos festivales y estamos preparándonos para la vuelta en Viedma”, expresó.



“Peleamos en mayo y después frenamos un poco, porque entrenar sin compromisos te frustra un poco. Pero ahora con los compromisos uno se concentra en eso”, aseguró.



“La idea nuestra siempre fue competir una vez al mes o cada dos meses, para no perder ritmo, para no perder motivación y esas cosas que influyen, pero por distintos motivos se complica y pasan estas cosas de frenar un tiempito. Pero ahora ya tenemos una pelea confirmada este 12 de octubre. El 9 de noviembre tenemos otra pelea en San Antonio Oeste, así que estoy muy motivado”, contó.



“Me pasa que tengo muchas ansias de subir al ring, porque en amateur peleaba seguido y hoy en día estar parada 4 o 5 meses es como te falta algo en tu vida”, reveló.



Luego, fue consultado sobre el rival en la pelea de fondo.



“Tenemos un rival de la provincia de Buenos Aires, tiene entre 11 o 12 peleas. Es un boxeador que lo ofreció Wilfredo Vilches, que es un ex campeón del mundo. Dijo que es alguien que brinda espectáculo, que es guapo y duro”, analizó.



“Nosotros siempre confiamos en nuestro entrenamiento pero somos consientes de que una vez estas en el ring puede salir cualquier pelea. Pero mientras que uno esté bien entrenado las cosas tiene que salir”, finalizó.



Las peleas programadas para el 12 de octubre



Fabián Sepúlveda (Viedma) Vs Federico Zuzini (Bahia Blanca)

Edgardo Pouso (Patagones) Vs Lucas Castillo (Esquel)

Alejandro Cader (Viedma) Vs Martin Lo Fiego (Bahia Blanca)

Franco Huenchul (San Antonio) Vs Lucas Pucci (Bahia Blanca)

Nolberto Cejas (San Antonio) Vs Nicolas Lazarte (Bariloche)

Luis Fuentes (Ascasubi) Vs Martin Carrasco (San Antonio)

Canelo Cevalles (Viedma) Vs Ricardo Vilce (Buenos Aires)



La pelea de fondo está pactada a cuatro rounds de tres minutos de combate por uno de descanso.