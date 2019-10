Gary: "Buscaban drogas y no encontraron absolutamente nada"

María Laura Rocha, dueña de los locales de nombre El Boliche de Gary que fueron allanados entre el viernes a la noche y madrugada del sábado por la Policía Federal en una causa por drogas, dio su versión sobre los hechos.

En conversación con Noticias, expresó: "El viernes 4 de octubre trabajando acá (por el local de la calle Garibaldi de Patagones) con mi hija y un montón de amigos de mi hija que estaban haciendo tortas para el cumpleaños de ella que era al día siguiente, se presentó la Policía Federal con una orden de allanamiento hacia mis locales pero no hacia mi persona".

Contó que en la orden se solicitaba una requisa de los comercios pero "en ningún momento decía que la orden era para María Laura Rocha y creo, insisto y me voy a pelear a muerte con cualquiera, que para allanar mis negocios me tienen que mandar una orden a mí y no a otra persona que la jueza supone que es el propietario. Si yo voy a tu casa y digo 'Es mi casa' va a venir la Federal a allanar tu casa porque yo dije que era mi casa, creo que no debe ser así".

La propietaria de los comercios allanados señaló: "No encontraron nada, dieron vuelta todo, me desarmaron los hornos de la cocina, la máquina para film, se querían llevar las balanzas... y es una casa de comidas por peso, tengo que tener balanzas sino me pongo a pesar con las manitos. No encontraron nada, sólo se llevaron mi teléfono, el de mi hija, y el del local de Viedma con los cuales se trabaja con Mercado Pago y una computadora que es para hacer las facturaciones electrónicas de la AFIP como corresponde".

Rocha relató asimismo: "No puedo decir nada de la Federal de Patagones en parte porque estaban cumpliendo su trabajo, por una orden de una jueza que no mandó a investigar como corresponde a ver de quién eran los locales. De la Federal de Viedma sí, ahora vine del local que allanaron de Viedma. A la chica que atiende en Viedma la desnudaron por portación de apellido, supongo, querían que se abriera de piernas como si ella estuviera no sé qué adentro, le hicieron pasar un momento de mierda".

Añadió en el mismo orden: "Al novio de mi hija lo trataron re mal, tenía 12 mil pesos encima porque le llevaba la plata a la empleada de Viedma porque ese día cobraba. Ella cobra todos los 5 y yo como un relojito les pagó la plata para el sueldo de las chicas que trabajan conmigo, que es sagrada. Yo puedo agarrar y decirle a los dueños de los alquileres que no les pago el 10 pero les pago mañana o pasado y no tienen problema. Pero el sueldo de las empleadas si es el 5 es el 5".

La comerciante remarcó en su relato: "La bronca mía es que me allanaron y me quemaron los negocios, hoy bajaron las ventas y todas nosotras vivimos de cocinar. Si vos mañana te venís a las 5 de la mañana vas a ver a la cocinera que ya está acá pelando papas, preparando las milanesas, porque todo se hace acá, no salimos a comprar milanesitas ni nada".

Rocha hizo énfasis en que los operativos en sus comercios dieron resultados negativos: "Acá no se encontró nada de lo que se buscaba. No sé qué buscaban, la Ley 23737 es la Ley de Estupefacientes. Buscaban drogas y no encontraron absolutamente nada. Se llevaron sin motivo parte de mi herramienta de trabajo, que la tienen ellos".

Comentó además que iniciará una demanda contra la jueza federal que emitió la orden de allanamiento. Dijo que pedirá la nulidad de la causa "porque creo que está mal hecho el procedimiento" y añadió: "Creo que la orden de allanamiento tiene que estar dirigida hacia esa persona y si el local no pertenece a esa persona no tenés por qué allanar ese local".

Rocha concluyó finalmente: "No tengo una cocina narco, no estaría penando como vos viste que le debo hasta al cigarrero, vas al carnicero y vas a ver que también le debo, al verdulero, creo que si vendería drogas ya hubiera pagado tres o cuatro meses de alquileres, ya estaría bárbaro o no tendría esto. Estaría en mi casa descansando, no levantándome a las 6 y media de la mañana para estar a las 7 acá y acostándome a la 1 y media de la mañana ni haciendo trabajar a mis hijos".