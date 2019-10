Un saco usado de Kurt Cobain fue subastado por 334 mil dólares

La prenda que Kurt Cobain usó para el MTV Unplugged de Nirvana en 1993 fue subastado en 334 mil dólares en Nueva York durante este último fin de semana.

La sorprendente cifra, que supera los 19 millones de pesos argentinos, fue adquirida por un comprador que no reveló su identidad y se convirtió en el saco más caro de la historia de los Estados Unidos.

El cárdigan manchado y con quemaduras de cigarrillos, no fue lavado en casi tres décadas después de que Cobain lo usará para la ocasión de grabar un disco acústico de sus grandes éxitos junto a covers tales como “The Man Who Sold The World”, “Jesus Doesn’t Want Me For a Sunbeam” y “Where Did You Sleep Last Night?”, todas interpretadas por la característica voz del líder de la banda.

Según informó la BBC, Darren Julien, presidente de la subasta, llamó al saco de Cobain “el santo grial de cualquier prenda de vestir que haya usado”.

Además, en el evento se vendió una guitarra Fender Mustang que Cobain usó durante la gira donde Nirvana presentó In Utero, el tercer y el último trabajo discográfico que la banda lanzaría.

La viola había estado en exhibición en el Salón de la Fama del Rock and Roll durante varios años. Krist Novoselic (bajista) y Dave Grohl (batería), hoy líder de Foo Fighters, una de las bandas más importantes del rock, fueron los integrantes junto a Cobain de la formación definitiva de Nirvana que alcanzó un enorme éxito a inicios de los noventa.

Kurt Cobain se suicidó el 5 de abril de 1994 a los 27 años luego de pasar varios meses luchando contra las complicaciones que le trajo a su vida la fama, la depresión y su adicción a la heroína. A lo largo de los últimos años, varios cineastas y escritores se interesaron por la vida de Cobain y presentaron numerosas producciones para retratar su vida, ya que es un icono del grunge.