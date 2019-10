Luisa Kuliok vuelve al teatro con un musicalizador viedmense

A partir del 2 de noviembre, a las 21 horas, la reconocida actriz Luisa Kuliok interpretará a Juana Azurduy en la obra ¡Juana Vive! Será en el teatro Roma de Capital Federal, a 120 pesos.

Roberto Romano acompañará a Kuliok, mientras que la adaptación y la dirección está a cargo de Rosa Celentano.

El dato destacado en el ámbito local es que el musicalizador es viedmense. Se trata de Silvio Gómez Bidegain, quien en los micrófonos de Noticias dijo: "Es un orgullo que Rosa Celentano se haya fijado en mis composiciones. Todo nació con un charango en las manos que se empezó a compartir por las redes. Ella se puso en contacto conmigo, ella había hecho el proceso de Juana Azurduy en los años 80, había girado por toda la Argentina y fue una de las obras más taquilleras e inclusive estuvo en Viedma. Yo sabiendo un poco la historia de Juana Azurduy y demás, ella me encomendó esto y tuve un laburo de un año de investigación musical".

Explicó en igual sentido: "No es música hecha de forma fortuita, cada segundo está pensado al detalle y colaboraron artistas locales que me han dado una mano".

Marcó además: "Yo soy un artista que me dedico a tocar la guitarra, lo del charango despertó un poquito, se colgó un video en una página de charanguistas y yo no soy ni charanguista. Si bien estudié y tengo una formación académica de ocho años, terminé la carrera en Buenos Aires, el instrumento del charango es muy complejo como para que lo haya agarrado y yo por eso también le asigno las cosas al cielo. Todas estas cosas, que un charango me empiece a sonar en las manos, también tiene que ver con otras cosas que no se pueden explicar".

Gómez Bidegain amplió también que lo que se escuchará en ¡Juana Vive! "son todas composiciones propias para la obra, es música original y de autor. Entonces, aquel que quiera hacer la obra va a tener que utilizar esa música, está condenado por mi música".

En principio, las primeras presentaciones de la gira serán en Capital Federal y luego se subirá a las tablas de teatros del interior, por lo que no se descarta que pueda arribar a Viedma.